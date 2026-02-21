Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти объявили режим ракетной опасности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили режим ракетной опасности. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Денис Паслер.
Свердловчан просят оставаться в безопасном месте до тех пор, пока не будет объявлен: «Отбой ракетной опасности».
Также Паслер призывал не прикасаться к обломкам и напомнил, что съёмка работы ПВО или беспилотников запрещена.
Ракетную опасность также объявили в соседних Башкирии, Удмуртии, Пермском крае и Оренбургской области.
Отметим, что на Урале впервые объявили ракетную опасностью. До этого в субъектах Уральского региона объявляли только БПЛА-опасность, ракетная опасность же объявлена впервые.
Обо всех подозрительных объектах просят сообщить по единому номеру экстренных служб «112».
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг)»,
– пишет глава региона.
