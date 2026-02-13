Возрастное ограничение 18+

Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков

14.10 Среда, 18 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области собираются обследовать порядка 30 тысяч подростков, оказавшихся в группе риска по зависимости от наркотиков.

Как рассказали в официальном телеграм-канале регионального Минздрава «Здоровье уральцев», с начала года специалисты протестировали более 255 тысяч школьников и студентов на склонность к зависимостям. По результатам в группу риска попало более 30 тысяч молодых людей. Теперь их проверят на наличие наркотиков в организме.

«Минздрав Свердловской области совместно с Областной наркологической больницей передал порядка 19 тысяч тест-систем, позволяющих выявить до десяти видов наркотических веществ в биологических жидкостях человека. Тест-системы получили 45 медорганизаций региона»,

– рассказали в ведомстве.


Отмечается, что больше всего тестов досталось больницам Ирбита, Нижнего Тагила, Тавды, Верхней Пышмы, Новой Ляли, Ревды и Екатеринбурга.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
