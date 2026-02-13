Возрастное ограничение 18+
Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области собираются обследовать порядка 30 тысяч подростков, оказавшихся в группе риска по зависимости от наркотиков.
Как рассказали в официальном телеграм-канале регионального Минздрава «Здоровье уральцев», с начала года специалисты протестировали более 255 тысяч школьников и студентов на склонность к зависимостям. По результатам в группу риска попало более 30 тысяч молодых людей. Теперь их проверят на наличие наркотиков в организме.
Отмечается, что больше всего тестов досталось больницам Ирбита, Нижнего Тагила, Тавды, Верхней Пышмы, Новой Ляли, Ревды и Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в официальном телеграм-канале регионального Минздрава «Здоровье уральцев», с начала года специалисты протестировали более 255 тысяч школьников и студентов на склонность к зависимостям. По результатам в группу риска попало более 30 тысяч молодых людей. Теперь их проверят на наличие наркотиков в организме.
«Минздрав Свердловской области совместно с Областной наркологической больницей передал порядка 19 тысяч тест-систем, позволяющих выявить до десяти видов наркотических веществ в биологических жидкостях человека. Тест-системы получили 45 медорганизаций региона»,
– рассказали в ведомстве.
Отмечается, что больше всего тестов досталось больницам Ирбита, Нижнего Тагила, Тавды, Верхней Пышмы, Новой Ляли, Ревды и Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
13 февраля 2026
13 февраля 2026
Свердловские власти обещают направить более 100 млн рублей на поддержку предпринимателей
17 февраля 2026
17 февраля 2026