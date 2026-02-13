В Пышме остановили подростка на скутере

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Пышме сотрудники ГИБДД остановили подростка на скутере. Юноше было всего 13 лет, и он не мог иметь водительские права, в связи с чем транспорт изъяли.«На месте происшествия сотрудниками ДПС составлены протоколы об отстранении водителя от управления и задержании транспортного средства. Скутер изъят и помещен на специализированную стоянку в Камышлове», – рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД.Позже на отца мальчика составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.Также информацию об этом случае передали в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке семьи на учёт. Мероприятие для возрастной категории 18+