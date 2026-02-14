Жители Екатеринбурга совершают в онлайне в среднем около семи покупок в месяц

«В условиях цифровизации всех процессов всё больше потребительских операций работающих россиян естественным образом перетекает в онлайн-среду — и это становится нормой повседневной жизни. Цифровые каналы постепенно берут на себя часть базовых и регулярных покупок, формируя новый стандарт потребления. Поэтому онлайн-формат становится привычным и системным способом совершения покупок»,



— комментирует итоги исследования директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы провели масштабное исследование, чтобы выяснить роль онлайн-рекламы в процессе выбора товаров и услуг. В опросе приняли участие более семи тысяч работающих жителей России в возрасте от восемнадцати лет. Среди них были и екатеринбуржцы.Результаты показали, что онлайн-покупки стали регулярной практикой для жителей Екатеринбурга. Почти 88 процентов респондентов из уральской столицы делают заказы в интернете не реже нескольких раз в месяц. Почти треть опрошенных, а именно 32 процента, совершают покупки несколько раз в неделю. Ещё 22 процента жителей города оформляют заказы несколько раз в месяц, а 15 процентов — раз в неделю. Каждый десятый житель Екатеринбурга признался, что покупает товары в онлайне ежедневно. И лишь два процента респондентов сообщили, что вообще не совершают покупки в интернете.Частота онлайн-шопинга заметно различается в зависимости от возраста и пола горожан. Самая высокая доля ежедневных заказов зафиксирована среди самой молодой аудитории от восемнадцати до двадцати четырех лет. Среди респондентов старше шестидесяти пяти лет этот показатель составляет всего два процента. Граждане в возрасте от сорока пяти до шестидесяти четырех лет чаще всего выбирают формат «несколько раз в месяц».Интересно, что женщины проявляют большую активность в онлайне и покупают несколько раз в неделю чаще мужчин. Чаще всего покупки в интернете не привязаны у екатеринбуржцев к конкретному времени суток. Среди тех, кто выбирает определённый момент, большинство предпочитает оформлять заказы вечером, находясь дома. В выходные дни покупки совершают 18 процентов опрошенных, а в перерывах на работе или учёбе — 13 процентов.Мероприятие для возрастной категории 18+