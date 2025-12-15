Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге придумали способ ловить «зайцев»

13.19 Пятница, 19 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что в городе придумали, как ловить «зайцев» на общественном транспорте.

По данным ресурса, для отслеживания недобросовестных пассажиров будут использовать датчики, которые сейчас устанавливаются на новом транспорте. Они отслеживают сколько человек заходит и выходит из транспорта, что можно соотнести с количеством транзакций по оплате.

«Если "уравнение" сходится – все ок. Если возникает "неравенство" - на линию выдвигается бригада контролёров»,

– рассказали в канале.


Следить за этим будут сотрудники ЦУПа (Центра управления перевозками), для удобства которых в уральской столице разработали «тепловую карту» – на ней будут высвечиваться все данные.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Популярный блогер умер в Екатеринбурге в возрасте 34 лет
15 декабря 2025
В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим
12 декабря 2025
Житель Первоуральска стал жертвой мошенников при покупке деталей для машины
17 декабря 2025
На крупнейшем заводе Первоуральска произошёл пожар
16 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:28 У жителя Нижнего Тагила конфисковали дом из-за фиктивной прописки знакомых
15:42 Виновным в гибели рабочих при воспламенении растворителя в Берёзовском признали предпринимателя
15:41 На новогодние праздники парковки Екатеринбурга станут бесплатными
14:19 В Екатеринбурге на месяц ограничат движение по улице Военной
13:54 В Нижнем Тагиле возбудили дело из-за отсутствия пандуса для ребёнка с инвалидностью
13:19 В Екатеринбурге придумали способ ловить «зайцев»
13:02 К 12 годам «строгой» колонии приговорили наркозакладчика из Нижнего Тагила
12:43 На Урале покажут ролик от Авито о правилах безопасности при онлайн-покупках
12:11 «Смотрящего» за Артёмовским признали виновным в занятии высшего положения в преступном мире
11:31 Облсуд изменил формулировку прекращения полномочий главы Режевского округа Карташова
11:14 Семьи стали чаще приезжать в Екатеринбург ради детских спектаклей на Новый год
10:56 Почти 37 тысяч жителей Свердловской области запретили проводить сделки с недвижимостью без своего участия
09:23 ГИБДД предупреждает о снежных накатах и гололедице в Свердловской области
21:14 На Уралмаше собака спасла хозяйку от нападения
20:45 После ложного доноса осужден якобы обворованный житель Верхней Пышмы
20:16 Странная история с похищением собаки произошла в Екатеринбурге
19:48 В алапаевском лесничестве пресечена коррупционная схема
19:16 В новогодние праздники свердловские поликлиники будут работать в особом режиме
18:55 Дебют культового американского кинорежиссёра в Екатеринбурге покажут на большом экране
17:15 В Ирбите осудили двух мужчин за смертельное избиение бездомного
17:00 Вблизи Березовского произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух легковушек
16:45 Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы
16:27 Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова отправили в СИЗО
16:24 Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей
14:53 В Екатеринбурге против правозащитника Алексея Соколова возбудили дело о госизмене
14:37 Российский рынок выделенных сетей pLTE с ИИ продолжает быстро расти
Все новости Свердловской области
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Все новости России и мира
16:28 У жителя Нижнего Тагила конфисковали дом из-за фиктивной прописки знакомых
15:42 Виновным в гибели рабочих при воспламенении растворителя в Берёзовском признали предпринимателя
15:41 На новогодние праздники парковки Екатеринбурга станут бесплатными
14:19 В Екатеринбурге на месяц ограничат движение по улице Военной
13:54 В Нижнем Тагиле возбудили дело из-за отсутствия пандуса для ребёнка с инвалидностью
13:19 В Екатеринбурге придумали способ ловить «зайцев»
13:02 К 12 годам «строгой» колонии приговорили наркозакладчика из Нижнего Тагила
12:43 На Урале покажут ролик от Авито о правилах безопасности при онлайн-покупках
12:11 «Смотрящего» за Артёмовским признали виновным в занятии высшего положения в преступном мире
11:31 Облсуд изменил формулировку прекращения полномочий главы Режевского округа Карташова
11:14 Семьи стали чаще приезжать в Екатеринбург ради детских спектаклей на Новый год
10:56 Почти 37 тысяч жителей Свердловской области запретили проводить сделки с недвижимостью без своего участия
09:23 ГИБДД предупреждает о снежных накатах и гололедице в Свердловской области
21:14 На Уралмаше собака спасла хозяйку от нападения
20:45 После ложного доноса осужден якобы обворованный житель Верхней Пышмы
20:16 Странная история с похищением собаки произошла в Екатеринбурге
19:48 В алапаевском лесничестве пресечена коррупционная схема
19:16 В новогодние праздники свердловские поликлиники будут работать в особом режиме
18:55 Дебют культового американского кинорежиссёра в Екатеринбурге покажут на большом экране
17:15 В Ирбите осудили двух мужчин за смертельное избиение бездомного
17:00 Вблизи Березовского произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух легковушек
16:45 Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы
16:27 Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова отправили в СИЗО
16:24 Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей
14:53 В Екатеринбурге против правозащитника Алексея Соколова возбудили дело о госизмене
14:37 Российский рынок выделенных сетей pLTE с ИИ продолжает быстро расти
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK