В Екатеринбурге придумали способ ловить «зайцев»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что в городе придумали, как ловить «зайцев» на общественном транспорте.
По данным ресурса, для отслеживания недобросовестных пассажиров будут использовать датчики, которые сейчас устанавливаются на новом транспорте. Они отслеживают сколько человек заходит и выходит из транспорта, что можно соотнести с количеством транзакций по оплате.
Следить за этим будут сотрудники ЦУПа (Центра управления перевозками), для удобства которых в уральской столице разработали «тепловую карту» – на ней будут высвечиваться все данные.
«Если "уравнение" сходится – все ок. Если возникает "неравенство" - на линию выдвигается бригада контролёров»,
– рассказали в канале.
