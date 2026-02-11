Возрастное ограничение 18+
В Реже «гражданина "СССР"*» отправили на принудительное лечение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Режевской городской суд признал невменяемым местного жителя, участвовавшего в запрещённой организации «СССР»*, и назначил ему принудительное лечение.
Согласно материалам дела, в Реже ячейка запрещенного сообщества действовала с 6 декабря 2024 года по 8 июня 2025. Её участники отрицали легитимность российской власти и призывали препятствовать ей.
На основании заключения стационарной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого освободили от уголовной ответственности по части 2 статьи 282.2 УК РФ – «Участие в экстремистской организации», сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По решению суда ему назначили принудительные меры медицинского характера в условиях стационара. Постановление пока не вступило в законную силу.
*внесена Минюстом РФ в список организаций, признанных экстремистскими, и запрещена Мероприятие для возрастной категории 18+
