Возрастное ограничение 18+
Жителя Режа будут судить за участие в экстремистской организации
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже будут судить местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 282.2 УК РФ – «Участие в экстремистской организации».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина принимал участие в организации под названием «СССР»*, которая пропагандировала насильственное изменение основ конституционного строя в России и продвигала идею нелегитимности власти. Согласно материалам дела, запрещённое объединение действовало на территории Режевского муниципального округа с 6 декабря 2024 года по 8 июня 2025 года.
Сообщается, что дело поступило в Режевский городской суд с ходатайством об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера.
Судебное заседание будет проводиться в закрытом режиме
*внесена Минюстом РФ в список организаций, признанных экстремистскими, и запрещена
