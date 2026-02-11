Возрастное ограничение 18+
Потепление ожидается в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается потепление, но не везде – в северных районах всё ещё будет достаточно холодно. Также ожидаются метели.
В субботу, 14 февраля, в регионе небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метель. Температура ночью -10...-5°C, на севере до -15°C, на крайнем севере до -20; днём -5...0°C, на севере до -10°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек, днём 12-14 м/сек.
В столице Урала ночью -7...-5°C, небольшой снег; днём -2...0°C, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/сек, ночью порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 15 февраля, в Свердловской области снегопады и метели. Ночью -8...-3°C, на севере до -13°C, на крайнем севере до -18; днём -2...+3°C, на крайнем севере до -7°C. Ветер 4-9 м/сек, в отдельным районах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -6...-4°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
