Четырёх человек обвинили во вовлечении в проституцию в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Чкаловский районный суд отправил в СИЗО четырёх человек, обвиняемых по части 3 статьи 240 УК РФ – «вовлечение в проституцию».
Такую меру пресечения получили Ольга Тарасова, Анастасия Мокрова, Александр Загвоздин и Анна Швешкеева. По версии следствия, они привели в нелегальный бизнес не менее 15 женщин. Незаконные услуги оказывались в помещении «Men's lounge bar», сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Фигуранты останутся под стражей до 9 апреля 2026 года. Постановление может быть обжаловано.
