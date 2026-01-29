Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске осудили банду производителей безакцизного алкоголя
Фото: Первоуральский городской суд
В Первоуральске вынесли приговор трём мужчинам, которые с ноября 2024 года по июль 2025 года производили алкоголь без лицензии и акцизных марок.
Согласно материалам дела, они организовали цех в селе Новоалексеевка на территории промбазы «Изумруд», где разливали спиртное. Готовый алкоголь хранили там же, и на складах в Екатеринбурге («Логистика Урала») и Берёзовском («База Комплектации»).
Сумма ущерба государству, причинённого производством безакцизного алкоголя, составила 7 миллионов рублей.
Суд признал участников банды «производителей» – Мирхаса Вердиева, Элмаддина Агаева, Эльвина Шукурова – виновными по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – «Производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере».
Вердиеву суд назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей, Агаеву – 1 год 3 месяца со штрафом 100 тысяч рублей, Шукурову – 1 год. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что изъятый алкоголь уничтожат. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, они организовали цех в селе Новоалексеевка на территории промбазы «Изумруд», где разливали спиртное. Готовый алкоголь хранили там же, и на складах в Екатеринбурге («Логистика Урала») и Берёзовском («База Комплектации»).
Сумма ущерба государству, причинённого производством безакцизного алкоголя, составила 7 миллионов рублей.
Суд признал участников банды «производителей» – Мирхаса Вердиева, Элмаддина Агаева, Эльвина Шукурова – виновными по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – «Производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере».
Вердиеву суд назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей, Агаеву – 1 год 3 месяца со штрафом 100 тысяч рублей, Шукурову – 1 год. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что изъятый алкоголь уничтожат. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию