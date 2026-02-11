Возрастное ограничение 18+
В День всех влюблённых в Екатеринбурге станцуют под живое звучание гармони
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Музей Бориса Ельцина приглашает жителей и гостей Екатеринбурга необычно отметить День святого Валентина. Вечером 14 февраля в атмосферном зале Свободы состоится танцевальный мастер-класс «Танцы старого кинематографа».
Организаторы вечера предлагают гостям перенестись в начало XX века и освоить ритмы, которыми когда-то озвучивали немое кино. Участники смогут разучить такие забытые, но самобытные танцы, как коробочка, тустеп, краковяк и полька-бабочка. Мероприятие призвано воссоздать дух старого города, где кавалеры и барышни плясали, знакомились и находили друг друга.
Ведущей вечера станет профессиональный хореограф Анна Полякова, имеющая учёную степень кандидата культурологии. Она является заведующей кафедрой хореографического искусства и художественной культуры факультета современного танца Гуманитарного университета. Праздничную атмосферу дополнит живой аккомпанемент гармони, который поможет гостям виртуозно кружиться в танце.
Мастер-класс ориентирован на самую широкую аудиторию для лиц от 12 лет и не требует от участников специальной физической подготовки. Но дети до 14 лет могут танцевать только в сопровождении родителей.
Мероприятие начнётся в 18.00 на втором и третьем этажах музея, расположенного в Ельцин-центре. Приобрести проходку на вечер можно по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
Организаторы вечера предлагают гостям перенестись в начало XX века и освоить ритмы, которыми когда-то озвучивали немое кино. Участники смогут разучить такие забытые, но самобытные танцы, как коробочка, тустеп, краковяк и полька-бабочка. Мероприятие призвано воссоздать дух старого города, где кавалеры и барышни плясали, знакомились и находили друг друга.
Ведущей вечера станет профессиональный хореограф Анна Полякова, имеющая учёную степень кандидата культурологии. Она является заведующей кафедрой хореографического искусства и художественной культуры факультета современного танца Гуманитарного университета. Праздничную атмосферу дополнит живой аккомпанемент гармони, который поможет гостям виртуозно кружиться в танце.
Мастер-класс ориентирован на самую широкую аудиторию для лиц от 12 лет и не требует от участников специальной физической подготовки. Но дети до 14 лет могут танцевать только в сопровождении родителей.
Мероприятие начнётся в 18.00 на втором и третьем этажах музея, расположенного в Ельцин-центре. Приобрести проходку на вечер можно по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза
11 февраля 2026
11 февраля 2026