С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных





– напомнили в мэрии. «За 1 500 рублей в месяц горожане без льгот могут пользоваться четырьмя видами общественного транспорта. Также доступнее стал студенческий безлимитный проездной – его стоимость снизилась с 1 700 до 1 200 рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Почти 60 тысяч проездных билетов приобрели жители Екатеринбурга с начала 2026 года.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, в январе было куплено более 25 тысяч проездных, а в феврале – уже 33 тысячи.По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в среднем екатеринбуржцы совершают 60 поездок в месяц – таким образом стоимость одной поездки составляет 25 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+