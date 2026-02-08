Возрастное ограничение 18+
С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почти 60 тысяч проездных билетов приобрели жители Екатеринбурга с начала 2026 года.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, в январе было куплено более 25 тысяч проездных, а в феврале – уже 33 тысячи.
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в среднем екатеринбуржцы совершают 60 поездок в месяц – таким образом стоимость одной поездки составляет 25 рублей.
«За 1 500 рублей в месяц горожане без льгот могут пользоваться четырьмя видами общественного транспорта. Также доступнее стал студенческий безлимитный проездной – его стоимость снизилась с 1 700 до 1 200 рублей»,
– напомнили в мэрии.
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в среднем екатеринбуржцы совершают 60 поездок в месяц – таким образом стоимость одной поездки составляет 25 рублей.
