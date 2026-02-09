Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет детский сад после «побега» воспитанника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет детский сад, откуда 5 февраля самовольно ушёл шестилетний мальчик.
Ребёнок самостоятельно оделся и пошёл домой, где его обнаружил отец. При этом в детском саду после пропажи одного из воспитанников не стали обращаться в полицию, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Сейчас ведомство намерено проверить, как в детсаде следят за детьми.
Напомним, 28 января в Екатеринбурге произошла похожая ситуация: трёхлетний мальчик самостоятельно ушёл из детского сада и дошёл до дома, а через два дня, 30 января, воспитатели забыли на улице девочку.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада»,
– говорится в сообщении ведомства.
