В Свердловской области деньгами поддержат народные промыслы и ярмарки

Правительство Свердловской области направило более 5,3 миллиона рублей на развитие и популяризацию народных художественных промыслов. Решение принято в рамках Года единства народов России, объявленного в стране.Как пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер, финансирование распределено между несколькими муниципалитетами, где пройдут значимые события. Крупнейший транш — 2 миллиона рублей — получит Ирбитское муниципальное образование. Средства пойдут на благоустройство территории Ницинского сельского Дома культуры. Именно здесь регулярно проходят праздники и мероприятия, посвящённые народным промыслам. Ирбит, известный своей исторической ярмаркой, получит 1,1 миллиона рублей. На эти средства закупят современное выставочное оборудование для ярмарочных мероприятий.Каменск-Уральский, носящий неофициальный титул колокольной столицы России, получит почти полтора миллиона рублей. Деньги предназначены для проведения колокольного фестиваля — события, привлекающего мастеров со всей страны.Ивдель станет площадкой межрегионального фестиваля «Белые ночи — 2026»: на его организацию выделено 800 тысяч рублей. В программе — мастер-классы, выставки и ярмарки ремесленников.Таким образом, власти поддерживают сразу несколько территорий, где народные традиции остаются частью повседневной жизни. Финансирование позволит не только сохранить уникальные ремёсла, но и дать им новый импульс к развитию. Мероприятие для возрастной категории 18+