Жительницу Красноуральска осудили за поддельные водительские права
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске прошёл суд над местной жительницей, которая через интернет заказала себе поддельное водительское удостоверение.
Согласно материалам дела, осенью 2024 года женщина через мессенджер связалась с человеком, обещавшим изготовить поддельные права, и перевела ему 40 тысяч рублей. Позже она получила посылку с фальшивым удостоверением, которым пользовалась около года.
О том, что она ездит с подделкой, сотрудникам ГИБДД стало известно только в октябре 2025 года, когда её остановили для проверки документов. Впоследствии на женщину возбудили уголовное дело.
Красноуральский городской суд признал её виновной по части 3 статьи 327 УК РФ («Приобретение заведомо поддельного удостоверения») и назначил ей 5 месяцев ограничения свободы. В течение этого времени ей запрещено менять место жительства и выезжать за пределы округа. Также она обязана раз в месяц являться на регистрацию.
«В судебном заседании осуждённая вину признала в полном объёме»,
– рассказали в прокуратуре.
«В судебном заседании осуждённая вину признала в полном объёме»,

– рассказали в прокуратуре.
