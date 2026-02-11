Жительницу Красноуральска осудили за поддельные водительские права





В Краснотурьинске прошёл суд над местной жительницей, которая через интернет заказала себе поддельное водительское удостоверение.Согласно материалам дела, осенью 2024 года женщина через мессенджер связалась с человеком, обещавшим изготовить поддельные права, и перевела ему 40 тысяч рублей. Позже она получила посылку с фальшивым удостоверением, которым пользовалась около года.О том, что она ездит с подделкой, сотрудникам ГИБДД стало известно только в октябре 2025 года, когда её остановили для проверки документов. Впоследствии на женщину возбудили уголовное дело.Красноуральский городской суд признал её виновной по части 3 статьи 327 УК РФ («Приобретение заведомо поддельного удостоверения») и назначил ей 5 месяцев ограничения свободы. В течение этого времени ей запрещено менять место жительства и выезжать за пределы округа. Также она обязана раз в месяц являться на регистрацию. Мероприятие для возрастной категории 18+