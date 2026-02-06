Возрастное ограничение 18+
Авито запустил набор на две стажировки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авито открыл набор на Avito Analyst Bootcamp и стажировку для продактов. Принять участие могут жители Урала.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, сбор заявок на Avito Analyst Bootcamp продлится до 17 февраля. Программа рассчитана на один год и позволяет начинающим специалистам вырасти от стажёра до мидл-уровня. Участники смогут освоить работу с большими данными и их преобразование в бизнес-решения.
Для участия требуется владение технологиями выбранного направления (продуктовая аналитика или BI-разработка), готовность работать от 30 часов в неделю и образование в технической, математической или IT-специальности (от 2-го курса). Авито со своей стороны предоставит корпоративную технику, наставника, комьюнити стажёров и дополнительное обучение от «Академии Аналитиков». Во время стажировки предусмотрена оплата, а те, кто покажет лучший результат, смогут получить оффер на постоянную позицию.
Набор на продуктовую стажировку продлится до 23 февраля. Программа длится шесть месяцев и подходит студентам и выпускникам профильных вузов. Кандидаты должны разбираться в запуске цифровых сервисов, продуктовых метриках, методологиях исследований и A/B-тестах.
Программа предусматривает гибкий формат работы: удалённо или в офисе (полный день). Стажёры могут рассчитывать на технику, образовательные ресурсы, компенсациб питания и онлайн-сессии с психологами и юристами. После прохождения стажировки можно перейти на следующий уровень – Product Bootcamp (9 месяцев до мидла).
Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку и прикрепить резюме, пройти онлайн-текст, выполнить продуктовый кейс, записать видеоинтервью, пройти техническое и финальное собеседование.
По словам руководителя направления по работе с молодёжью в Авито Татьяны Семиной, для компании важно не просто привлекать молодых специалистов, а создавать среду, в которой они могут быстро расти и влиять на реальные процессы.
«Мы строим культуру обмена знаниями и командной работы, у любого стажера есть наставник и поддерживающее комьюнити. Наши стажировки помогают сделать первый шаг в IT. Мы заботимся о том, чтобы программы были насыщены реальными задачами, которые влияют на опыт миллионов пользователей и бизнес результаты»,
– отметила Татьяна Семина.
