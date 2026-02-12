Кошелёк экс-инспектора МЧС изрядно облегчат по итогам судебного процесса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга добилась взыскания крупной суммы с бывшего сотрудника МЧС. Его уличили в незаконном обогащении.Надзорное ведомство провело проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что житель Екатеринбурга до марта 2024 года занимал должность старшего инспектора отдела надзорной деятельности. Работая в Главном управлении МЧС по Свердловской области, он был обязан отчитываться о доходах. Декларировать следовало не только личные поступления, но и средства супруги и несовершеннолетних детей.Прокурорская проверка оценила полноту и достоверность представленных сведений. В результате законность происхождения более 1,2 миллиона рублей не нашла подтверждения. Из них 652 тысячи рублей бывший инспектор внёс наличными через банкоматы. Ещё 637 тысяч рублей поступили на счета от юридического лица. Источники и правовые основания получения этих средств мужчина объяснить не смог.Прокуратура обратилась в Верх-Исетский районный суд с исковым заявлением. Ведомство потребовало обратить неподтверждённые средства в доход государства. Суд полностью удовлетворил иск прокурора, признав требования обоснованными. С бывшего сотрудника МЧС принудительно взыщут свыше 1,2 миллиона рублей. Исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры района. Мероприятие для возрастной категории 18+