Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения трём россиянам, обвиняемых в подготовке к теракту на железной дороге в Свердловской области.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Татьяне, Артёму и Алексею Назарову суд продлил срок содержания под стражей до 10 июня 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Назаровых обвиняют по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Однако ранее сообщалось, что их дело также могут квалифицировать по статье 275 УК РФ (государственная измена), в таком случае им может грозить пожизненное лишение свободы.
