В свердловской деревне мужчина ночью пробрался в «Пятёрочку», чтобы согреться и поесть
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме вынесли приговор жителю посёлка Исеть. В марте прошлого года он пробрался в «Пятёрочку» в деревне Коптяки, поел там и лёг спать.
Как объяснил на суде сам уралец, он пьяным возвращался домой, замёрз и решил согреться в магазине, который заметил по пути. Разбив стекло входной двери и забравшись внутрь, он набрал продуктов почти на 1000 рублей, поел и уснул прямо там. Утром его разбудили уже сотрудники полиции, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал его виновным в краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и назначил 160 часов обязательных работ. Приговор ещё может быть обжалован.
