Возрастное ограничение 18+

Вокзал в Верхотурье стал «умным»

18.55 Четверг, 12 февраля 2026
Фото: телеграм-канал «СвЖД новости» / t.me/svzd_news
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На станции Верхотурье в Свердловской области модернизировали пассажирское здание. Здесь внедрили автоматизированную систему удалённого управления.

Проект реализован на Свердловской железной дороге в рамках развития цифровых сервисов для малых станций. Благодаря системе «умный вокзал» работа всех ключевых узлов теперь контролируется в круглосуточном режиме. Под наблюдением находятся входные группы, температурный режим и освещение. Также система отслеживает состояние противопожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Важный элемент «умного вокзала» — информационное табло с расписанием, которое теперь можно менять дистанционно. Диспетчер способен не только корректировать данные на табло, но и транслировать голосовые объявления. Таким образом, присутствие персонала на самом вокзале перестало быть обязательным.

Верхотурье стало частью масштабной программы внедрения удалённого управления на малых вокзалах СвЖД. Всего система установлена уже на шестидесяти объектах дороги. Среди них — станции Верхняя и Баранчинская в Свердловской области, — сообщают пресс-служба СвЖД.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Железнодорожный вокзал в Тавде обновили для маломобильных пассажиров
05 февраля 2026
СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей
10 февраля 2026
Более половины станций скорой помощи в Свердловской области не ремонтировались много лет
12 февраля 2026
В Екатеринбурге работы на железной дороге привели к массовым задержкам поездов
03 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:38 Кошелёк экс-инспектора МЧС изрядно облегчат по итогам судебного процесса
19:29 В Свердловской области деньгами поддержат народные промыслы и ярмарки
19:18 Против екатеринбургской компании возбудили дело о невыплате зарплаты строителям
18:55 Вокзал в Верхотурье стал «умным»
18:38 Необычная встреча в «Городке чекистов» состоится в День всех влюблённых
17:42 В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет детский сад после «побега» воспитанника
16:42 Более половины станций скорой помощи в Свердловской области не ремонтировались много лет
16:16 Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
15:53 Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
15:27 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
14:48 Глава СК заинтересовался историей с похищением квартиры сироты в Екатеринбурге
14:26 В уральской столице пропал восьмилетний мальчик
14:17 Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
13:41 При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
13:07 В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах
11:33 Власти Екатеринбурга через суд обязали собственника АЗС на Суходольской убрать заправку
11:11 Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть
11:07 Свердловские приставы добрались до долго «бегавшего» от них должника
10:47 Исправительными работами наказали жителя свердловского села за убийство краснокнижного лебедя
10:14 Практически все учтённые машино-места в Свердловской области находятся в Екатеринбурге
09:13 Из-за выстрелившего в глаз однокласснице четвероклассника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
20:58 В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак
20:49 Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска
20:26 В Екатеринбурге прочитают лекцию о моде в Чёрном Вигваме
20:01 Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге
19:05 Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
19:38 Кошелёк экс-инспектора МЧС изрядно облегчат по итогам судебного процесса
19:29 В Свердловской области деньгами поддержат народные промыслы и ярмарки
19:18 Против екатеринбургской компании возбудили дело о невыплате зарплаты строителям
18:55 Вокзал в Верхотурье стал «умным»
18:38 Необычная встреча в «Городке чекистов» состоится в День всех влюблённых
17:42 В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет детский сад после «побега» воспитанника
16:42 Более половины станций скорой помощи в Свердловской области не ремонтировались много лет
16:16 Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
15:53 Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
15:27 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
14:48 Глава СК заинтересовался историей с похищением квартиры сироты в Екатеринбурге
14:26 В уральской столице пропал восьмилетний мальчик
14:17 Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
13:41 При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
13:07 В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах
11:33 Власти Екатеринбурга через суд обязали собственника АЗС на Суходольской убрать заправку
11:11 Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть
11:07 Свердловские приставы добрались до долго «бегавшего» от них должника
10:47 Исправительными работами наказали жителя свердловского села за убийство краснокнижного лебедя
10:14 Практически все учтённые машино-места в Свердловской области находятся в Екатеринбурге
09:13 Из-за выстрелившего в глаз однокласснице четвероклассника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
20:58 В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак
20:49 Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска
20:26 В Екатеринбурге прочитают лекцию о моде в Чёрном Вигваме
20:01 Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге
19:05 Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK