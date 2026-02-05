Вокзал в Верхотурье стал «умным»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На станции Верхотурье в Свердловской области модернизировали пассажирское здание. Здесь внедрили автоматизированную систему удалённого управления.Проект реализован на Свердловской железной дороге в рамках развития цифровых сервисов для малых станций. Благодаря системе «умный вокзал» работа всех ключевых узлов теперь контролируется в круглосуточном режиме. Под наблюдением находятся входные группы, температурный режим и освещение. Также система отслеживает состояние противопожарной сигнализации и видеонаблюдения.Важный элемент «умного вокзала» — информационное табло с расписанием, которое теперь можно менять дистанционно. Диспетчер способен не только корректировать данные на табло, но и транслировать голосовые объявления. Таким образом, присутствие персонала на самом вокзале перестало быть обязательным.Верхотурье стало частью масштабной программы внедрения удалённого управления на малых вокзалах СвЖД. Всего система установлена уже на шестидесяти объектах дороги. Среди них — станции Верхняя и Баранчинская в Свердловской области, — сообщают пресс-служба СвЖД. Мероприятие для возрастной категории 18+