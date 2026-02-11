Возрастное ограничение 18+
Необычная встреча в «Городке чекистов» состоится в День всех влюблённых
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловское региональное отделение ВООПИК приглашает на неформальную встречу, приуроченную к 14 февраля. В День всех влюблённых здесь намерены поговорить о культурном наследии.
Мероприятие под символичным названием «День влюблённых в культурное наследие» состоится в субботу в 15.00. Площадкой встречи станет Информационно-библиотечный центр Свердловского областного краеведческого музея. Само здание — уже повод для разговора: оно входит в легендарный комплекс «Городок чекистов». Этот архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма был построен в начале 1930-х годов. Сегодня он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Участникам встречи расскажут о текущих проектах отделения и объектах, которые сейчас находятся в фокусе внимания организации. Однако формат мероприятия обещает быть далёким от официальной презентации: организаторы намерены выстроить живой диалог с гостями, которых попросят поделиться рассказами о зданиях, к которым они испытывают особенную привязанность.
Встреча станет отправной точкой сотрудничества регионального отделения ВООПИК и областного краеведческого музея. В дальнейшем на этой площадке планируется проводить регулярные лектории во вторую субботу каждого месяца.
Вход на событие свободный, однако необходима предварительная регистрация. Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие под символичным названием «День влюблённых в культурное наследие» состоится в субботу в 15.00. Площадкой встречи станет Информационно-библиотечный центр Свердловского областного краеведческого музея. Само здание — уже повод для разговора: оно входит в легендарный комплекс «Городок чекистов». Этот архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма был построен в начале 1930-х годов. Сегодня он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Участникам встречи расскажут о текущих проектах отделения и объектах, которые сейчас находятся в фокусе внимания организации. Однако формат мероприятия обещает быть далёким от официальной презентации: организаторы намерены выстроить живой диалог с гостями, которых попросят поделиться рассказами о зданиях, к которым они испытывают особенную привязанность.
Встреча станет отправной точкой сотрудничества регионального отделения ВООПИК и областного краеведческого музея. В дальнейшем на этой площадке планируется проводить регулярные лектории во вторую субботу каждого месяца.
Вход на событие свободный, однако необходима предварительная регистрация. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза
11 февраля 2026
11 февраля 2026