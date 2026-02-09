Верифицированным приютам и зооволонтёрам увеличат лимиты на Авито

«Питомцы таких аккаунтов попадают в тематические подборки, что существенно увеличит охваты и ускорит поиск дома для подопечных»,



– отметили в компании.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С 16 февраля проверенные приюты и зооволонтёры на Авито смогут бесплатно публиковать до 300 объявлений о пристройстве животных в каждой из категорий «кошки» и «собаки». У обычных пользователей при этом появятся лимиты на размещение объявлений «в добрые руки» — так снижается вероятность дублирования информации, и у животных повышается шанс быстрее найти хозяина.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, проверенные пользователи также получат профессиональный кабинет, в котором приюты смогут прикреплять к себе сотрудников и волонтёров, чтобы вместе управлять объявлениями.Там также подчеркнули, что при верификации проверяются документы, условия содержания животных, наличие ветеринарного учета, вакцинации и стерилизации, и другие важные параметры. Чтобы пройти проверку, нужно заполнить анкету на Авито, прикрепив к ней необходимые документы, а также фото, видео и ссылки – всё это в течение нескольких дней будут изучать представители площадки и фонды-партнеры «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят». Сама процедура проверки бесплатная.Напомним, систему верификации приютов и зооволонтёров Авито ввёл в ноябре прошлого года. На сегодняшний день её прошли 65 приютов. Мероприятие для возрастной категории 18+