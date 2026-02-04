Суд обязал врача из Нижнего Тагила платить ребёнку погибшей пациентки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Нижнего Тагила принял решение о взыскании денежных средств с врача-хирурга Михаила Шалагина в пользу несовершеннолетнего сына его погибшей пациентки.Исковое заявление в интересах мальчика было направлено в суд прокурором Ленинского района. Поводом для разбирательства стала трагическая гибель жительницы Нижнего Тагила в декабре 2022 года. Женщина скончалась из-за осложнений, возникших после проведенной ей операции в Демидовской городской больнице.В октябре 2025 года в отношении хирурга уже был вынесен приговор по уголовному делу. Суд признал Михаила Шалагина виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В ходе процесса была установлена прямая причинно-следственная связь между действиями врача и летальным исходом женщины. Ранее, в рамках гражданского судопроизводства, с самой больницы взыскали компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей в пользу семьи погибшей.Рассматривая новый иск прокуратуры о ежемесячных выплатах, суд изучил все обстоятельства дела и вступивший в силу приговор. Требования о взыскании компенсации с Демидовской больницы были отклонены, так как оснований для её солидарной ответственности не нашли. При определении размера выплат суд руководствовался данными о среднемесячном заработке погибшей. За основу была взята сумма в 26 182 рубля, соответствующая средней зарплате по её профессии в регионе за 2021 год.В результате с врача взыскали компенсацию за уже прошедший период с января 2023 по декабрь 2025 года в размере более 273 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января 2026 года для ответчика устанавливается обязанность ежемесячно выплачивать ребёнку 9 090 рублей 48 копеек. Указанная сумма сформирована с учётом индексации и в дальнейшем будет ежегодно индексироваться. Выплаты продлятся до достижения мальчиком совершеннолетия в 2038 году. Если ребёнок продолжит обучение по очной форме, средства будут перечислять до окончания учебы, но не дольше чем до 23 лет. Помимо этого, суд взыскал с Михаила Шалагина государственную пошлину в размере 9 193 рубля.Вынесенное решение пока не обрело законной силы — у сторон есть месяц на его обжалование в Свердловском областном суде. Мероприятие для возрастной категории 18+