За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
Фото: Первоуральский городской суд
В Первоуральске к длительному лишению свободы приговорили 20-летнего местного жителя. Согласно материалам дела, он вместе с тремя подростками угнал автомобиль.
Судом установлено, что в июле 2025 года он, вместе с тремя подростками, залез в чужую машину и прокатился на ней по городу.
Поскольку подростки не достигли возраста уголовной ответственности, их освободили от неё, а их взрослого «друга» признали виновным в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления (п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ), а также в угоне (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Кроме того, его осудили по статье о краже (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) за хищение алкоголя на 870 рублей в том же месяце, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суммарно молодой человек получил 5 лет 7 месяцев в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
