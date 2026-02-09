На «Уральские каникулы» в 2026 году направят более 3 миллиардов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В этом году детская оздоровительная кампания пройдёт в Свердловской области по новому проекту под названием «Уральские каникулы». Подробнее о том, что планируется в её рамках, поведал губернатор Денис Паслер.Согласно планам, составленным в областном правительстве, в региональных лагерях, санаториях и палаточных городках отдохнут более 470 тысяч юных жителей области. Финансирование кампании было увеличено— Общая сумма вложений составит 3,2 миллиарда рублей, что на 5,7% больше, чем было потрачено в прошлом году. Выделенные средства пойдут на ремонт действующей инфраструктуры, строительство новых корпусов и подготовку квалифицированных вожатых.Крупные проекты уже находятся в стадии реализации: новый корпус на 74 места появится в рефтинской «Искорке», а «Спутник» под Екатеринбургом расширится на 49 мест. Капитальные и текущие ремонты пройдут в 24 загородных лагерях региона.Медицинское обслуживание юных уральцев также ждут перемены: в 9 лагерях установят новые модульные медблоки, а 21 лагерь получит современное медицинское оборудование. Помимо этого, планируется открытие пяти модульных палаточных лагерей, которые станут спутниками основных баз отдыха.В большинстве лагерей количество смен вырастет с привычных четырёх до шести, а в некоторых — даже до семи, что станет возможным благодаря сокращению дней пребывания. Это позволит обеспечить отдых еще для 6,2 тысячи детей. Особое внимание уделят профориентации: 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные лагеря в рамках проекта «Лето в профтехе». В течение 10–15 дней ребята смогут познакомиться с современными профессиями и системой среднего профессионального образования, потенциальный охват составит 2,6 тысячи человек. Мероприятие для возрастной категории 18+