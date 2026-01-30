Возрастное ограничение 18+
Жительницу Кушвы обвинили в истязании семилетнего сына
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве местную жительницу обвинили в истязании собственного ребёнка – семилетнего мальчика. Женщине избрали меру пресечения.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по решению Кушвинского городского суда обвиняемая помещена под стражу до 1 апреля 2026 года. Постановление ещё не вступило в законную силу.
Согласно материалам дела, с июня 2025 года по январь 2026 года она систематически избивала ребёнка, заставляла вставать коленями на сухую гречку, привязывала за ногу к кровати, оставляла раздетым на балконе, а также била ремнём и шнуром от зарядки телефона.
Женщине предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), сказали в областном СК.
Сообщается, что ребёнку оказана необходимая помощь, в том числе психологическая. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по решению Кушвинского городского суда обвиняемая помещена под стражу до 1 апреля 2026 года. Постановление ещё не вступило в законную силу.
Согласно материалам дела, с июня 2025 года по январь 2026 года она систематически избивала ребёнка, заставляла вставать коленями на сухую гречку, привязывала за ногу к кровати, оставляла раздетым на балконе, а также била ремнём и шнуром от зарядки телефона.
Женщине предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), сказали в областном СК.
«Преступление в отношении малолетнего было выявлено и задокументировано сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из регионального СКР, которые и дали этой ситуации надлежащую уголовно-правовую оценку в виде возбуждения уголовного дела»,
– рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сообщается, что ребёнку оказана необходимая помощь, в том числе психологическая. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Устроившую погром в поселковом магазине жительницу Серовского района отправили в СИЗО
05 февраля 2026
05 февраля 2026
Обвиняемого в покушении на убийство по найму на паркинге в Екатеринбурге оставили под стражей
04 февраля 2026
04 февраля 2026