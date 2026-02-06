Авито и корпорация МСП запустят спецтрек для креативных индустрий в конкурсе «Создай НАШЕ»





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Авито стал партнёром федерального конкурса молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ». В номинации «Креативные индустрии» платформа поможет молодым талантам превратить хобби в бизнес.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, номинация ориентирована на дизайнеров, маркетологов, IT-специалистов, фото- и видеопродакшена.В рамках конкурса участники пройдут обучение на платформе МСП.РФ и разработают свои бизнес-проекты. Команда «Авито Услуг» будет сопровождать их на разных этапах – от разработки концепции до первых сделок. После этапа с обучением конкурсантам предоставят «стартовый капитал» в виде бонусов, которые смогут использовать для продвижения своих услуг на Авито. Финалисты шорт-листа получат рыночную аналитику и персональные консультации, а победители – бюджет на продвижение, эксклюзивную аналитику и встречи с топ-менеджментом площадки для стратегического разбора бизнеса.Как отметил директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко, платформа дает выход на 72 миллиона пользователей.Также он обратил внимание, что спрос на услуги креативных индустрий на площадке в 2025 году вырос в 2 раза.Отдельно подчеркивается, что в 2026 году конкурс расширили: заявки принимают от 14 до 35 лет по трекам «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет».Принимать заявки будут до 10 марта.100 победителей получат по 1 миллиону рублей от фонда и пройдут акселерацию Корпорации МСП. Имена объявят на форуме в Москве в мае 2026 года.Конкурс «Создай НАШЕ» запущен в 2024 году для поддержки молодежного бизнеса. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП и фонд «Молодёжная предпринимательская инициатива».Мероприятие для возрастной категории 18+