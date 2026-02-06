Возрастное ограничение 18+
Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову продлили домашний арест
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Бывший заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов останется под домашним арестом ещё на три месяца.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Верх-Исетский районный суд продлил ему меру пресечения до 15 мая 2026 года. Сам Чемезов ходатайствовал о замене ему меры пресечения на запрет определенных действий, но суд отказал ему.
Ранее защитнику бывшего вице-губернатора удалось добиться отмены меры пресечения в виде содержания в СИЗО из-за состояния здоровья подзащитного. Адвокат настаивал на подписки о невыезде, чтобы его Чемезов мог получать медицинскую помощь, но суд постановил поместить его под домашний арест. Находясь под домашним арестом, Чемезов не может покидать свое жилище без письменного разрешения следователя и контролирующего органа.
Напомним, экс-заместитель губернатора обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, экс-заместитель губернатора обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
