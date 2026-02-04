Возрастное ограничение 18+
Белоярский райсуд обязал собственника и арендатора вернуть государству четыре земельных участка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Белоярский районный суд Свердловской области обязал вернуть государству четыре земельных участка. Их сначала исключили из лесного реестра, после чего выдали под аренду и продали три из них, что не понравилось прокуратуре. В итоге дело дошло до суда.
Как рассказали в областной прокуратуре, в марте 2024 года региональное министерство природных ресурсов и экологии издало акт, которым исключило из лесного фонда четыре участка площадью 43 гектара. На основании этого акта администрация Белоярского муниципального округа передала их в аренду физлицам «для ведения личного подсобного хозяйства», а затем продала три из них. Причём позже они ещё были перепроданы другому человеку.
Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку и усомнилась в законности передачи земли, поскольку на участках оставались леса.
В этой связи прокуратура направила иск к региональному Минприроды, белоярской администрации и комитету по управлению муниципальным имуществом округа о признании акта об исключении участков из лесного реестра, а также договоров аренды и купли-продажи незаконными.
«Кроме того, в 2020 и 2021 годах Арбитражным судом Свердловской области и Белоярским районным судом признавалось фактическое нахождение данных земельных участков в составе земель лесного фонда России»,
– подчеркнули в ведомстве.
