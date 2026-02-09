Екатеринбурженку обвинили в убийстве 29-летней давности





– сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Найти гражданку, практически три десятка лет уходившую от законного возмездия, удалось сотрудникам уголовного розыска УМВД по городу Екатеринбургу и отдела полиции № 8. Задержана она была по месту работы – на одном из промышленных предприятий Екатеринбурга»,





– объяснили в областном СК. «За прошедшее с момента преступления время женщина проживала в разных местах, в том числе и в одном из отдалённых субъектов Российской Федерации. Тем не менее, правоохранительными органами продолжались мероприятия, направленные на установление её местонахождения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 45-летней местной жительнице предъявили обвинение в убийстве, совершённом почти 30 лет назад.Согласно материалам дела, в ночь на 27 января 1997 года женщина распивала спиртное с знакомыми в квартире на улице Металлургов. К компании присоединился мужчина, с которым ранее возник конфликт. Его пригласили помириться, но в итоге всё снова свелось к ссоре. Гостя попросили уйти, на что он ответил отказом. Его начали избивать – сначала в квартире, а затем на улице. После расправы мужчину перетащили в соседний двор, где оставили в одном из подъездов. Впоследствии он скончался.Причастность трёх мужчин установили сразу, а дело соучастницы выделили в отдельное производство в связи с её розыском.