Возрастное ограничение 18+
Против екатеринбургской компании возбудили дело о невыплате зарплаты строителям
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила факт длительной задержки заработной платы в строительной компании. Проверка проводилась в ООО «СиСнаб» — организации, специализирующейся на поставках и строительных работах.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что руководство фирмы не рассчиталось с четырьмя бывшими сотрудниками. Долг образовался за период с апреля 2025 года и сохраняется до настоящего времени. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.
В связи с нарушением трудовых прав прокуроры приняли меры реагирования. Материалы проверки были направлены в следственный орган в порядке статьи 37 УПК РФ. По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, а ход расследования взят на особый контроль прокуратурой района. Мероприятие для возрастной категории 18+
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что руководство фирмы не рассчиталось с четырьмя бывшими сотрудниками. Долг образовался за период с апреля 2025 года и сохраняется до настоящего времени. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.
В связи с нарушением трудовых прав прокуроры приняли меры реагирования. Материалы проверки были направлены в следственный орган в порядке статьи 37 УПК РФ. По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, а ход расследования взят на особый контроль прокуратурой района. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за коммунальной аварии на Выездном переулке в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09 февраля 2026
09 февраля 2026
Против экс-главы Балтымской сельской администрации возбудили уголовное дело из-за рубки деревьев
05 февраля 2026
05 февраля 2026