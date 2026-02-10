Против екатеринбургской компании возбудили дело о невыплате зарплаты строителям

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила факт длительной задержки заработной платы в строительной компании. Проверка проводилась в ООО «СиСнаб» — организации, специализирующейся на поставках и строительных работах.В ходе проверки надзорное ведомство установило, что руководство фирмы не рассчиталось с четырьмя бывшими сотрудниками. Долг образовался за период с апреля 2025 года и сохраняется до настоящего времени. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.В связи с нарушением трудовых прав прокуроры приняли меры реагирования. Материалы проверки были направлены в следственный орган в порядке статьи 37 УПК РФ. По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, а ход расследования взят на особый контроль прокуратурой района. Мероприятие для возрастной категории 18+