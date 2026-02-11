Возрастное ограничение 18+
Глава СК запросил доклад о конфликте сотрудницы фастфуд-кафе с подростками в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В конце прошлой недели в Каменске-Уральском в «Бургер Кинге» на проспекте Победы между уборщицей и подростками произошёл конфликт.
Юрист, к которой обратилась мать одной из девочек, рассказала «КУ66», что женщина сама села к детям за стол и стала их оскорблять. Одна из девочек ответила ей фразой «сама вы такая», и сотрудница ударила её по лицу. Сейчас у девочки сломан нос, пишет издание.
Представители «Бургер Кинга», комментируя ситуацию, заявили, что считают насилие недопустимым, и сообщили о готовности помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации.
По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
