Полиция выяснила, кто испортил памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
Фото: «Екатеринбург. Главное» / Telegram
Екатеринбургская «Комсомольская правда» сообщает, что полицейские выяснили, кто испортил памятник братьям Люмьер возле киноконцертного театра «Космос».
По данным издания, вандалом оказалась 54-летная местная жительница. В беседе с полицейскими она рассказала, что прочитала статью в интернете об изобретателях кино, где говорилось, что братья Люмьер «поддержали фашизм». Разозлившись на них, она решила облить памятник краской.
Сообщается, что женщину отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Ранее горожанка была судима за драку с полицейскими, отмечает ресурс. Мероприятие для возрастной категории 18+
