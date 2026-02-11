Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше хотят застроить квартал между Бакинских Комиссаров и переулком Симбирского
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в рамках проекта КРТ в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского собираются построить две многоэтажки.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, вместо ветхих домов там хотят возвести две высотки с жилой площадью около 86 тысяч квадратных метров, рассчитанных на проживание почти 2,5 тысячи человек.
Также рядом обещают построить детский сад на 125 мест, спортивную площадку площадью 390 квадратных метров и паркинг на 470 машино-мест.
Жилые высотки планируют сдать в первой половине 2030 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, вместо ветхих домов там хотят возвести две высотки с жилой площадью около 86 тысяч квадратных метров, рассчитанных на проживание почти 2,5 тысячи человек.
Также рядом обещают построить детский сад на 125 мест, спортивную площадку площадью 390 квадратных метров и паркинг на 470 машино-мест.
Жилые высотки планируют сдать в первой половине 2030 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сразу в 16 местах в Екатеринбурге собираются запретить парковку
11 февраля 2026
11 февраля 2026
Практически все учтённые машино-места в Свердловской области находятся в Екатеринбурге
12 февраля 2026
12 февраля 2026
В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
11 февраля 2026
11 февраля 2026
Каждый третий ключ от новой квартиры в Екатеринбурге «опоздал»
04 февраля 2026
04 февраля 2026