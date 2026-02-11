Возрастное ограничение 18+

На Уралмаше хотят застроить квартал между Бакинских Комиссаров и переулком Симбирского

13.37 Пятница, 13 февраля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в рамках проекта КРТ в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского собираются построить две многоэтажки.

Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, вместо ветхих домов там хотят возвести две высотки с жилой площадью около 86 тысяч квадратных метров, рассчитанных на проживание почти 2,5 тысячи человек.

Также рядом обещают построить детский сад на 125 мест, спортивную площадку площадью 390 квадратных метров и паркинг на 470 машино-мест.

Жилые высотки планируют сдать в первой половине 2030 года.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
