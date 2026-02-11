На Уралмаше хотят застроить квартал между Бакинских Комиссаров и переулком Симбирского

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в рамках проекта КРТ в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского собираются построить две многоэтажки.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, вместо ветхих домов там хотят возвести две высотки с жилой площадью около 86 тысяч квадратных метров, рассчитанных на проживание почти 2,5 тысячи человек.Также рядом обещают построить детский сад на 125 мест, спортивную площадку площадью 390 квадратных метров и паркинг на 470 машино-мест.Жилые высотки планируют сдать в первой половине 2030 года. Мероприятие для возрастной категории 18+