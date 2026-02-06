Возрастное ограничение 18+
Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
Фото: «Екатеринбург. Главное» / Telegram
В Екатеринбурге вандалы облили красной краской памятник братьям Люмьер возле киноконцертного театра «Космос», сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Чистить скульптуру теперь придётся районным властям, пишет ресурс.
Отметим, что памятник изобретателям кинематографа в Екатеринбурге становится объектом атаки вандалов уже не впервые – в 2023 году его тоже обливали красной краской.
