Возрастное ограничение 18+

Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге

16.16 Четверг, 12 февраля 2026
Фото: «Екатеринбург. Главное» / Telegram
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вандалы облили красной краской памятник братьям Люмьер возле киноконцертного театра «Космос», сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Чистить скульптуру теперь придётся районным властям, пишет ресурс.

Отметим, что памятник изобретателям кинематографа в Екатеринбурге становится объектом атаки вандалов уже не впервые – в 2023 году его тоже обливали красной краской.

Мотивы злоумышленников неясны.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Массовый вброс фейков о срабатывании сирен и звуках взрывов произошёл в Екатеринбурге
06 февраля 2026
СМИ сообщают о смерти учительницы в екатеринбургской школе №77
04 февраля 2026
В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
11 февраля 2026
Екатеринбург увидит неизвестный авангард в цветоформах Клюна
04 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:16 Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
15:53 Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
15:27 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
14:48 Глава СК заинтересовался историей с похищением квартиры сироты в Екатеринбурге
14:26 В уральской столице пропал восьмилетний мальчик
14:17 Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
13:41 При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
13:07 В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах
11:33 Власти Екатеринбурга через суд обязали собственника АЗС на Суходольской убрать заправку
11:11 Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть
11:07 Свердловские приставы добрались до долго «бегавшего» от них должника
10:47 Исправительными работами наказали жителя свердловского села за убийство краснокнижного лебедя
10:14 Практически все учтённые машино-места в Свердловской области находятся в Екатеринбурге
09:13 Из-за выстрелившего в глаз однокласснице четвероклассника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
20:58 В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак
20:49 Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска
20:26 В Екатеринбурге прочитают лекцию о моде в Чёрном Вигваме
20:01 Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге
19:05 Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу
18:41 Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
18:14 В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза
16:55 Метели и сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
16:45 За хищение у «Русала» 4,3 миллиона рублей будут судить ИП в Каменске-Уральском
16:28 Экс-заведующую североуральской поликлиники осудили за поддельный диплом
15:40 Сразу в 16 местах в Екатеринбурге собираются запретить парковку
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
16:16 Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
15:53 Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
15:27 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
14:48 Глава СК заинтересовался историей с похищением квартиры сироты в Екатеринбурге
14:26 В уральской столице пропал восьмилетний мальчик
14:17 Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
13:41 При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
13:07 В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах
11:33 Власти Екатеринбурга через суд обязали собственника АЗС на Суходольской убрать заправку
11:11 Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть
11:07 Свердловские приставы добрались до долго «бегавшего» от них должника
10:47 Исправительными работами наказали жителя свердловского села за убийство краснокнижного лебедя
10:14 Практически все учтённые машино-места в Свердловской области находятся в Екатеринбурге
09:13 Из-за выстрелившего в глаз однокласснице четвероклассника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
20:58 В Екатеринбурге и Свердловской области ищут сразу несколько пропавших собак
20:49 Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска
20:26 В Екатеринбурге прочитают лекцию о моде в Чёрном Вигваме
20:01 Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге
19:05 Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу
18:41 Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
18:14 В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза
16:55 Метели и сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
16:45 За хищение у «Русала» 4,3 миллиона рублей будут судить ИП в Каменске-Уральском
16:28 Экс-заведующую североуральской поликлиники осудили за поддельный диплом
15:40 Сразу в 16 местах в Екатеринбурге собираются запретить парковку
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK