В 181-й екатеринбургской школе скончался ученик девятого класса
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В екатеринбургской школе №181 после урока физической культуры скончался учащиеся девятого класса.
По данным прокуратуры Свердловской области, сегодня, 9 февраля, примерно в 09.35 подросток на перемене после урока физкультуры зашёл в туалет и потерял сознание. Другие дети, находившиеся в этот момент рядом, увидев это, тут же позвали на помощь учителей из ближайших кабинетов и медицинского работника. Также в школу вызвали скорую, но, к сожалению, спасти юношу не смогли.
Сообщается, что на место выехал прокурор Академического района Екатеринбурга Николай Удалов.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
