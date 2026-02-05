Возрастное ограничение 18+
При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Накануне вечером в Сысерти на улице Свердлова загорелась конюшня. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области, подразделениям пожарной охраны удалось спасти десять лошадей и вынести из конюшни три газовых баллона. Но, к сожалению, при тушении огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни.
Всего в ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 специалистов.
Напомним, три недели назад под Белоярским в деревне Боярка сгорела конюшня конного клуба «Добрая лошадь». Там погибли 15 лошадей.
