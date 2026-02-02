Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге прочитают лекцию о моде в Чёрном Вигваме
Кадр из телесериала «Twin Peaks»
На следующей неделе, 17 февраля, в Образовательном центре «ельцинской многоэтажки» состоится лекция «Мода в чёрном вигваме: во что одеты фильмы Линча?». Встреча посвящена визуальному языку культового режиссёра и его влиянию на мир моды.
Слушатели лекции узнают, как формировались образы персонажей, врезавшиеся в память миллионов, и кто именно создавал костюмы для линчевских картин. В частности, предметом обсуждений станет связь красных туфель сказочной Дороти с фильмом «Дикие сердцем» и образ Одри Хорн как ретро-иконы. Отдельное внимание уделят «Простой истории»: костюмы в этом самом «нелинчевском» из линчевских фильмов формируют особый документальный ритм и задают тон всему повествованию.
Лекция пройдёт в Медиазале на третьем этаже Ельцин-центра. Начало её запланирована на 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке.
