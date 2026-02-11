Возрастное ограничение 18+
Из-за выстрелившего в глаз однокласснице четвероклассника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи со случившимся в екатеринбургской школе № 23, где ученик четвёртого класса повредил глаз однокласснице.
Напомним, мальчик выстрелил в девочку из игрушечного пистолета, травмировав пластиковой пулей её глазное яблоко и ткани роговицы.
Фигуранты дела пока неизвестны.
Ранее школу посещали сотрудники прокуратуры. Ведомство намерено выяснить, как в образовательном учреждении следят за детьми.
«По данному факту следственным отделом по Академическому району города Екатеринбург следственного управления СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – "Хулиганство"»,
– говорится в сообщении областного СК.

