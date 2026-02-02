Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура сообщила о проверке школы № 23 в Академическом районе Екатеринбурга. Поводом стал инцидент в четвёртом классе.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 2 февраля во время перемены ученик четвёртого класса выстрелил из игрушечного пистолета пластиковой пулей в свою одноклассницу и попал ей в глаз. У девочки диагностирован ушиб глазного яблока и тканей роговицы.
Сейчас прокуратура намерена выяснить, как в школе следили за детьми.
«В том числе будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма и разрешению конфликтных ситуаций между детьми»,
– рассказали в ведомстве.
