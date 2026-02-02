Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице

15.20 Среда, 11 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура сообщила о проверке школы № 23 в Академическом районе Екатеринбурга. Поводом стал инцидент в четвёртом классе.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 2 февраля во время перемены ученик четвёртого класса выстрелил из игрушечного пистолета пластиковой пулей в свою одноклассницу и попал ей в глаз. У девочки диагностирован ушиб глазного яблока и тканей роговицы.

Сейчас прокуратура намерена выяснить, как в школе следили за детьми.

«В том числе будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма и разрешению конфликтных ситуаций между детьми»,

– рассказали в ведомстве.



Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
300 тысяч рублей взыскали с артёмовской школы за травму ребёнка во время игры в классе
02 февраля 2026
В 181-й екатеринбургской школе скончался ученик девятого класса
09 февраля 2026
После смерти подростка в туалете екатеринбургской школы возбудили уголовное дело
09 февраля 2026
В Полевском с юных мотоциклистов взыскали полмиллиона за наезд на девочку
05 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
15:01 В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
14:13 Уральцы могут поддержать фонд, собирающий одежду для нуждающихся
13:35 В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи
12:15 Мама скончавшегося ученика 181-й екатеринбургской школы рассказала о болезни сына
11:58 За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
11:38 Глава СК запросил доклад об избиении подростками их сверстника в Нижнем Тагиле
11:10 Пенсионера признали виновным в убийстве двух женщин более 20 лет назад в Ревде
10:26 Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
09:39 «Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО
08:58 «КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
20:07 Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
18:28 В промзоне Екатеринбурга ликвидирован крупный пожар в металлообрабатывающем ангаре
18:10 В Екатеринбурге вынесены суровые приговоры организаторам незаконных покерных школ
17:26 Екатеринбургскому котику с недержанием нужна срочная помощь
16:43 СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей
16:34 На Кировоградской в Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода во дворе
16:01 Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
15:15 В Екатеринбурге переназначили мэра
14:48 Свердловский краеведческий музей готовится раздать медали
14:21 Мать четверых детей из Каменского района посажена за неуплату алиментов
12:07 День рождения Шигирского идола отметят в Музее истории и археологии Урала
11:34 «Автомобилист» и «Дети России» сыграют в Екатеринбурге на пользу детского онкоцентра
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
15:01 В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
14:13 Уральцы могут поддержать фонд, собирающий одежду для нуждающихся
13:35 В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи
12:15 Мама скончавшегося ученика 181-й екатеринбургской школы рассказала о болезни сына
11:58 За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
11:38 Глава СК запросил доклад об избиении подростками их сверстника в Нижнем Тагиле
11:10 Пенсионера признали виновным в убийстве двух женщин более 20 лет назад в Ревде
10:26 Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
09:39 «Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО
08:58 «КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
20:07 Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
18:28 В промзоне Екатеринбурга ликвидирован крупный пожар в металлообрабатывающем ангаре
18:10 В Екатеринбурге вынесены суровые приговоры организаторам незаконных покерных школ
17:26 Екатеринбургскому котику с недержанием нужна срочная помощь
16:43 СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей
16:34 На Кировоградской в Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода во дворе
16:01 Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
15:15 В Екатеринбурге переназначили мэра
14:48 Свердловский краеведческий музей готовится раздать медали
14:21 Мать четверых детей из Каменского района посажена за неуплату алиментов
12:07 День рождения Шигирского идола отметят в Музее истории и археологии Урала
11:34 «Автомобилист» и «Дети России» сыграют в Екатеринбурге на пользу детского онкоцентра
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK