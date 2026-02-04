Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья





– прокомментировал Сергей Ерёмкин. «Все профессиональные продавцы недвижимости на платформе верифицированы, в профилях агентств можно посмотреть, сколько лет они работают с платформой, какие ещё объекты ведут, а также закрытые объявления. В выявлении недостоверного контента нам помогают алгоритмы, в том числе и нейросети, которые регулярно дообучаются на основе обратной связи от пользователей. Мы регулярно проверяем, всё ли в порядке с аккаунтами, и принимаем меры в случае нарушений»,





– говорит Юматова. «В условиях цифровизации рынка жилой недвижимости, покупатель сегодня – это главный эксперт в оценке рисков, поэтому задача ведущих платформ – предоставлять не просто выбор, а защищённый выбор, создавая и внедряя продукты, которые минимизируют риски пользователей начиная с самого раннего этапа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Безопасность сделки стала ключевым критерием в России при покупке жилья. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости».По данным опроса 10 000 россиян, за последние два года 12% респондентов приобрели квартиру в новостройке (до 16-18% в миллионниках), а 11% – на вторичном рынке. Самой активной категорией покупателей стали молодые люди в возрасте 25–34 лет.Онлайн-платформы при поиске жилья используют 52% опрошенных (59–62% в Москве и Петербурге), где ключевую роль играют инструменты защиты. Так, 58% всегда изучают рейтинги продавцов, ещё 53% ищут объявления с отметками «Проверено в Росреестре», «Проверенный собственник», а 40% отдают предпочтение продавцам со значками «Надёжный партнёр». Индикаторы, показывающие отношение цены недвижимости к рынку, влияют на решение лишь 33% покупателей.По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Ерёмкина, для безопасности сделок на площадке используется многоступенчатая система проверок.Также он отметил, что в объявлениях на Авито подсвечиваются важные особенности объектов: сколько у них собственников, есть ли обременения, соответствует ли цена рыночной. При этом эксперт уточнил, что несмотря на совершенствующиеся инструменты защиты, не стоит пренебрегать услугами профессиональных риелторов и юристов.Отмечается, что на первичном рынке перед покупкой 43% изучают сайты застройщиков, 34% консультируются с риелторами, 33% проверяют отзывы девелоперов. На вторичном рынке больше внимания уделяют проверке документов: 54% запрашивают выписки из ЕГРН, 50% – справки по ЖКХ, 47% обращаются за помощью с проверкой к риелторам.Результаты исследования доказывают, что минимизация рисков становится ключевым приоритетом при покупке недвижимости, подчёркивает директор департамента по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.Перед покупкой жилья Сергей Ерёмкин и Наталья Юматова советуют:Мероприятие для возрастной категории 18+