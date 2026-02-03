Возрастное ограничение 18+

Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть

11.11 Четверг, 12 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Авито Авто помогли дилеру FAVORIT MOTORS снизить стоимость продажи автомобилей на 24% без увеличения штата и дополнительных расходов на рекламу. Компания изменила систему обработки звонков и общения с клиентами, что позволило увеличить число реальных визитов в автосалоны, сообщили в пресс-службе платформы.

Изменения сначала протестировали в одном дилерском центре. Уже через несколько недель стало заметно, что после звонков клиенты чаще приезжают в салон. Одновременно сократилось число людей, которые отказывались от встречи.

FAVORIT MOTORS работает на рынке более 30 лет, представляет десятки автомобильных брендов и входит в число крупнейших дилеров России. Однако даже большой поток клиентов не всегда приводил к продажам.

По данным компании, почти 40% входящих звонков оставались без ответа. Для сравнения, средний показатель по рынку составляет около 10–12%. При этом в салон приезжал только каждый третий клиент, а стоимость привлечения покупателей продолжала расти.

Дилер решил не расширять штат, а изменить саму систему работы менеджеров. Для этого компания обратилась к специалистам Авито Авто.

В первую очередь пересмотрели ежедневную организацию работы сотрудников. В дилерском центре ввели короткие утренние встречи, регулярные разговоры руководителей с менеджерами и более строгий контроль работы с клиентами.

Отдельное внимание уделили телефонным звонкам. В компании внедрили правило – если менеджер не отвечает клиенту в течение 20 секунд, звонок автоматически переводится руководителю отдела продаж. Если не отвечает и он, обращение передаётся следующему руководителю. Такая схема позволила заметно сократить число пропущенных звонков.

Параллельно сотрудники отдела продаж прошли обучение работе с клиентами. Они тренировались на реальных звонках и сообщениях покупателей, а руководителей учили эффективнее управлять командами.

Эксперты Авито Авто также предложили изменить внутреннюю организацию работы салона – например, пересмотреть количество менеджеров и их размещение в шоуруме.

Все изменения сначала проверили в одном филиале. В результате доля клиентов, которые после звонка приезжали в салон, выросла более чем на семь процентных пунктов и превысила 41%. Количество отказов от встречи снизилось примерно в полтора раза.

Директор по маркетингу FAVORIT MOTORS Андрей Картошкин сообщил, что раньше компания считала главным ресурсом поток клиентов. «Но оказалось, что мы недооценивали ежедневную работу сотрудников. После изменений мы по-новому выстроили общение с клиентами и увидели реальный результат», – отметил он.

В Авито Авто считают, что подобные изменения могут быть эффективнее увеличения рекламных расходов. Руководитель направления «Дилеры» Кирилл Поляков пояснил, что если дилер пропускает значительную часть звонков, даже дорогая реклама не приносит результата.

Руководитель направления развития экспертизы Авито Авто Фёдор Зубков добавил, что в проекте сделали ставку на улучшение базовых процессов. По его словам, даже небольшие изменения в работе сотрудников могут существенно повысить продажи и прибыль компании.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
