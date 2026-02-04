Возрастное ограничение 18+
Исправительными работами наказали жителя свердловского села за убийство краснокнижного лебедя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Богдановиче вынесли приговор жителю села Байны по делу об убийстве краснокнижного лебедя-шипуна на реке Большая Калиновка.
Напомним, тело лебедя обнаружили односельчане на следующий день после убийства. «Охотник», узнав, что его ищут, испугался и сам явился в полицию, где рассказал, что стрелял по банкам и случайно попал в птицу. На него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота на краснокнижных птиц») и по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).
На суде мужчина признал вину и раскаялся, а также возместил ущерб областному департаменту по охране животного мира – почти 16 тысяч рублей.
Богдановичский городской суд признал его виновным по статье 258 УК РФ («Незаконная охота») и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Приговор пока не вступил в законную силу.
