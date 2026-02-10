Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился резонансный процесс над бывшим сотрудником полиции Маратом Кадашовым. Он был признан виновным в смертельном ДТП.Трагедия произошла в январе 2025 года во дворе дома на улице Щорса. Кадашов, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», двигался задним ходом со стороны улицы Фрунзе и совершил наезд на пожилую женщину. Автомобиль подмял пешеходку, но водитель продолжил движение, протащив пострадавшую под днищем около пятнадцати метров. Лишь почувствовав, что движение затруднено, Кадашов сдал вперёд, вышел из машины и обнаружил женщину. Он самостоятельно вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Пострадавшую доставили в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными.На момент происшествия Кадашов являлся действующим сотрудником полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В суде водитель настаивал, что не видел пешеходку, и предположил, что женщина могла поскользнуться на заснеженном покрытии и упасть под колёса вне зоны его видимости.В декабре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Кадашова виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Однако реальное лишение свободы заменили принудительными работами на тот же срок с удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Также осужденного лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.На приговор были поданы апелляционные жалобы — как со стороны защиты, так и от потерпевших. Сегодня Свердловский областной суд, пересмотрев дело, исключил из приговора указание на лишение свободы в связи с изменениями уголовного закона, улучшающими положение осужденного. В остальном решение районного суда оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+