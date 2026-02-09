Возрастное ограничение 18+
Глава СК запросил доклад об избиении подростками их сверстника в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сообщений в социальных медиа об избиении подростка в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело. Ситуацию под свой контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Сообщается, что подростка избили его же сверстники. По данным СК, над несовершеннолетним издевались и ранее.
«СК по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ –хулиганство»,
– говорится в сообщении Следкома.
