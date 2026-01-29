Возрастное ограничение 18+
На 90 суток закрыли камышловский цех мясных полуфабрикатов после массового отравления детей в Югре
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Камышловский районный суд на три месяца приостановил работу цеха по производству мясных полуфабрикатов ООО «Премиум» в посёлке Восточный после массового отравления воспитанников и сотрудников детского сада в Югре.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, специалисты Роспотребнадзора установили связь между 20 случаями сальмонеллеза в детском саду и деятельностью свердловского предприятия, в ходе проверки которого было зафиксировано множество нарушений.
Сообщается, что в цехе были липкие от жира полы, а на окнах и в светильниках лежали мёртвые мухи. Кроме того, у персонала не было условий для соблюдения личной гигиены – санитарные врачи не нашли на предприятии раковин для мытья рук, а дверь в единственный туалет почему-то была заколочена гвоздями. Также в цехе не было моющих средств и инвентаря для уборки и дезинфекции производственных помещений и инвентаря.
Среди прочего:
– отсутствие обязательных журналов контроля;
– отсутствие холодильников;
– отсутствие холодной и горячей воды в достаточном количестве;
– ржавчина на насадках для мясорубки.
Также специалисты обнаружили нарушения в системе канализации, из-за которых возникал риск попадания сточных вод обратно в моечные ванны.
Суд признал ООО «Премиум» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и приостановил деятельность предприятия на 90 суток.
