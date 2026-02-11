Практически все учтённые машино-места в Свердловской области находятся в Екатеринбурге





– рассказала Ирина Семкина. «Мы фиксируем устойчивую динамику по кадастровому учёту таких объектов. При этом 98% всех учтённых объектов приходится на Екатеринбург, 1,7% – на Верхнюю Пышму, а на остальные муниципалитеты – менее 0,3%»,

В 2025 году свердловское управление Росреестра поставило на кадастровый учёт 7941 машино-место, и практически все из них находятся в Екатеринбурге. Такие данные Вечерним ведомостям привели в ведомстве.По словам заместителя руководителя регионального Росреестра Ирины Семкиной, большой спрос на машино-места отмечается в жилых комплексах в связи с нехваткой парковочных мест.Она также напомнила, что после кадастрового учёта владельцу машино-места следует зарегистрировать право собственности, чтобы распоряжаться имуществом: продавать, дарить или передавать в залог. Мероприятие для возрастной категории 18+