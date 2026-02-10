Возрастное ограничение 18+

Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу

19.05 Среда, 11 февраля 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 15 февраля, в 13.00 историк Артём Беркович приглашает горожан на авторскую экскурсию «Кухня Старого Екатеринбурга». Встреча будет посвящена повседневной жизни уральской столицы в XIX веке через призму кулинарных традиций.

Основой для рассказа о старинной уральской кухне станут тексты Дмитрия Мамина-Сибиряка, которого называют бытописателем Урала. Именно в его произведениях сохранились подробнейшие зарисовки о том, что и как ели горожане полтора века назад.

Маршрут экскурсии проложен по локациям, связанным с жизнью писателя и героями его книг. Участники узнают не только о высокой кухне, но и о вкусах завсегдатаев старинных кабаков. Речь пойдет о доступных в ту пору продуктах, способах приготовления и даже о рационе путешественников и охотников. Артём Беркович обещает поделиться двумя-тремя оригинальными рецептами, восстановленными по текстам писателя.

Старт экскурсии — у ресторана «Паштет» на улице Толмачева, 23. Финиш — в Дендрологическом парке на 8 Марта. По пути предусмотрена остановка в кафе, где группа сможет согреться чаем или кофе. Для участия требуется предварительная регистрация.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
