Историк Артём Беркович проведёт гастрономическую экскурсию по старому Екатеринбургу
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 15 февраля, в 13.00 историк Артём Беркович приглашает горожан на авторскую экскурсию «Кухня Старого Екатеринбурга». Встреча будет посвящена повседневной жизни уральской столицы в XIX веке через призму кулинарных традиций.
Основой для рассказа о старинной уральской кухне станут тексты Дмитрия Мамина-Сибиряка, которого называют бытописателем Урала. Именно в его произведениях сохранились подробнейшие зарисовки о том, что и как ели горожане полтора века назад.
Маршрут экскурсии проложен по локациям, связанным с жизнью писателя и героями его книг. Участники узнают не только о высокой кухне, но и о вкусах завсегдатаев старинных кабаков. Речь пойдет о доступных в ту пору продуктах, способах приготовления и даже о рационе путешественников и охотников. Артём Беркович обещает поделиться двумя-тремя оригинальными рецептами, восстановленными по текстам писателя.
Старт экскурсии — у ресторана «Паштет» на улице Толмачева, 23. Финиш — в Дендрологическом парке на 8 Марта. По пути предусмотрена остановка в кафе, где группа сможет согреться чаем или кофе. Для участия требуется предварительная регистрация. Мероприятие для возрастной категории 18+
