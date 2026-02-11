Возрастное ограничение 18+
Глава СК заинтересовался историей с похищением квартиры сироты в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с похищением квартиры в Екатеринбурге у девушки-сироты.
Сообщается, что квартира принадлежала девушке на праве собственности, но была похищена. Об этом в социальных сетях рассказал её друг из Хабаровского края – тоже сирота. Юноша, с его слов, также остался без положенного по закону жилья после выпуска из детского дома. В итоге молодые люди вынуждены проживать в социальном учреждении.
По обоим случаям Александр Бастрыкин затребовал доклад.
«Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также следственным управлением по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
По обоим случаям Александр Бастрыкин затребовал доклад.
