Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду в пятницу, 13 февраля.
Спасатели рекомендуют держаться подальше от конструкций, которые могут быть неустойчивыми, не прятаться от ветра у стен домов и не оставлять машину возле деревьев.
При ЧП нужно звонить в экстренные службы по номеру «112».
Накануне мы публиковали прогноз погоды на пятницу. Согласно прогнозам, завтра в регионе также ожидаются метели.
Накануне мы публиковали прогноз погоды на пятницу. Согласно прогнозам, завтра в регионе также ожидаются метели.
